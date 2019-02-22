Yolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı

22 Şubat 2019, Cuma 18:18
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Yolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralı

Kömürtaş Köyü mevkiindeki ilerleyen biçerdöver, kavşaktan ana yola çıktığı sırada bir yolcu minibüsü çarptı. 

Kazada minibüs sürücüsü ve 20 yolcu yaralandı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Biçerdöver sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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