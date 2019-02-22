Yolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı
Kömürtaş Köyü mevkiindeki ilerleyen biçerdöver, kavşaktan ana yola çıktığı sırada bir yolcu minibüsü çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü ve 20 yolcu yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Biçerdöver sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.