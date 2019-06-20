Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı:1’i ağır 13 yaralı

Kaza Çorum-İskilip Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi. Zafer S.(47) yönetimindeki yolcu minibüsü ile Ömer T.(32)’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Ömer T.(32) ve Zafer S.(47) ile araçlarda bulunan 11 kişi daha yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine Jandarma, 112 ve belediye kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Bazı yaralılarda da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer T’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



