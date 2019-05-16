Yolcu minibüsü yan yattı: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu minibüsünün yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı

16 Mayıs 2019, Perşembe 21:14
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Yolcu minibüsü yan yattı: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre, H.A.D. (22), yönetimindeki yolcu minibüsüyle Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi üzerinde seyir halinde iken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yoldan çıkan minibüs yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.K. (41), Ö.D.(26), E.Y. (24), D.A. (71) ile E.S. (30) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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