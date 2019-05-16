Yolcu minibüsü yan yattı: 6 yaralı
Kahramanmaraş’ta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan yolcu minibüsünün yan yatması sonucu 6 kişi yaralandı
Alınan bilgilere göre, H.A.D. (22), yönetimindeki yolcu minibüsüyle Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi üzerinde seyir halinde iken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yoldan çıkan minibüs yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.K. (41), Ö.D.(26), E.Y. (24), D.A. (71) ile E.S. (30) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ (İHA)