Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamasında “Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere corona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti” dedi.

İHA





İlgili Haberler Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi



