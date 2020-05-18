Ekonomi Yolcu otobüsleri için Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni açıklama

Yolcu otobüsleri için Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni açıklama

Ekonomi

Yolcu otobüsleri için Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni açıklama

Corona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen şehirlerarası otobüs yolculuğu için Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
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Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamasında “Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere corona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti” dedi.

İHA


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