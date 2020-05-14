Ekonomi Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi

Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi

Ekonomi

Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi

Ulaştırma Bakanlığı tarafından kara yolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 01:26 Son Güncelleme:
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Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Ücret, mesafe arttıkça yükselecek

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi.

En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

ANKARA (İHA)


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