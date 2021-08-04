Türkiye Yolcu otobüsünde cinsel saldırı! Sapık muavin her şeyi itiraf etti

Yolcu otobüsünde cinsel saldırı! Sapık muavin her şeyi itiraf etti

Türkiye

Yolcu otobüsünde cinsel saldırı! Sapık muavin her şeyi itiraf etti

Muğla'dan Zonguldak'a gelen otobüsün muavini B.K., önündeki koltukta oturan genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Suçunu itiraf eden B.K., tutuklandı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 01:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, geçen cuma günü Muğla'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünde meydana geldi. 24 yaşındaki kadın, Balıkesir civarında uyuduğu sırada saçında sıvı hissetti. Genç kadın, muavinin cinsel saldırısına uğradığını düşünerek Zonguldak'ta otobüsten iner inmez polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri muavin B.K.'yı gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde, otobüsün arka koltuğunun bir önündeki koltukta oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek, uyandığında saçında sıvı olduğunu fark ettiğini belirtti. B.K. ifadesinde genç kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti.

TUTUKLANDI

B.K.'nın daha önce de cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında karşılaştırma yapılması için B.K.'dan DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

ZONGULDAK (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Konya'da 7 kişi vahşice öldürülmüştü! Katliamda flaş gelişmeSıcaklık rekoru kırıldı! Valilik duyurdu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Denizli'deki yangında 11. Komando Tugay Komutanlığı'nın iş makineleri ve personeli görevlendirildi