Türkiye Yolcu otobüsündeki iki yolcu corona virüs hastası çıktı

Yolcu otobüsündeki iki yolcu corona virüs hastası çıktı

Türkiye

Yolcu otobüsündeki iki yolcu corona virüs hastası çıktı

Artvin'den Antalya'ya giden bir otobüs kontrol noktasında durduruldu, otobüste corona virüs testi pozitif çıkan iki kişinin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından tüm yolcular ve şoför karantinaya alındı.

13 Şubat 2021, Cumartesi 09:21 Son Güncelleme:
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Artvin'den Antalya'ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Samsun- Kırıkkale karayolunun Balışeyh ilçesi mevkiinde, corona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında durduruldu.

Otobüsteki yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. 2 yolcunun sistemde corona virüs testinin pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 29'u yolcu toplam 31 kişiye corono virüs testi yapıldı. Test işleminin ardından da 31 kişi, Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.


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