Ekonomi Yolcu taşımacılığı ücret tarifesi değişti

Yolcu taşımacılığı ücret tarifesi değişti

Ekonomi

Yolcu taşımacılığı ücret tarifesi değişti

Karayolu yolcu taşımacılığında yeni ücret tarifesi belirlendi.

12 Haziran 2020, Cuma 09:10 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

 Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.

Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski ve yeni hali şu şekilde:

Yeni Tarife (12 Haziran itibarıyla)

Eski tarife (14 Mayıs -12 Haziran)


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