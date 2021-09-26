Dünya Yolcu treni raydan çıktı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu treni raydan çıktı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Yolcu treni raydan çıktı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde 147 yolcu ve 13 personel olduğu belirlenen yolcu treni raydan çıktı. En az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

26 Eylül 2021, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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ABD'nin Montana eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'deki en büyük demiryolları işletmesi Amtrak'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde bir yolcu treni raydan çıktı.

Chicago-Seattle seferini yapan "Empire Builder" isimli trenin 5 vagonunun raydan çıktığının belirtildiği açıklamada, kaza sırasında trende 147 yolcu ve 13 personel olduğu kaydedildi.

Amtrak'in açıklamasında olayda çok sayıda yaralı olduğu ifade edilirken Liberty Bölgesi Şerif'i en az 3 kişinin kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kazayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.


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