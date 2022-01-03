Türkiye Yolcular fark etti, otobüs cadde ortasında durduruldu

Yolcular fark etti, otobüs cadde ortasında durduruldu

Türkiye

Yolcular fark etti, otobüs cadde ortasında durduruldu

Zonguldak’ta yolcu otobüsünün motor kısmına giren kedi, şoför ve yolcuların fark etmesiyle kurtarıldı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Gazipaşa Caddesi’nde akşam saatlerinde, Kilimli seferini yapan halk otobüsünün motor kısmına kedi girdi. Yolcuların fark etmesi üzerine otobüs cadde ortasında durduruldu. Yolcuların ve otobüs şoförünün uzun uğraşları sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Öte yandan otobüsün durduğu sırada ise trafik kısa süreli kilitlendi. Kedinin kurtarılmasıyla birlikte otobüs seferine devam ederek trafik normale döndü.

İHA

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