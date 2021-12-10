Yolculuk sözleri! Kısa, uzun ve anlamlı yolculuk ile ilgili sözler

Yolculuk yapmak kimileri için bir tercih meselesiyken kimileri için bir kader haline gelmiştir. Kimileri ise yolda olmayı yolun sonuna varmaktan daha değerli bulur ve bunu yolculuk ile ilgili sözlerle ifade eder. İşte, pek çok bakış açısına göre, kısa, uzun ve anlamlı yolculuk sözleri…

KISA, UZUN VE ANLAMLI YOLCULUK İLE İLGİLİ SÖZLER

Tuttuğunuz yol güzel ise, nereye gittiğini sorgulamayalım. Anatole France

Onunla beş dakikada yürüdüğümüz yol, tek başıma aşamayacağım bir mesafeydi...

Gönül uzaklığı vermesin Rabb'im. Yol dediğin, elbet yürünür... -Bekir Develi

Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim. -Şeyh Şadi Şirazi

Umut, bir yolun dönemecinde var hızla koşarken, birden yetişen kurşunla yere serilivermekti...- Albert Camus

Çok yaşayan çok görür, çok gezen daha çok görür. Arap Atasözü

Bir dağ ne kadar yüce olsa, dağ kenarı yol olur… -Raci Alkır

Rüzgârın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönünü değiştirebiliriz. Senaca

Kendi gemisine kaptanlık etmeyen, vardığı limana şaşmamalıdır. Tom Robbins

Ben çantamı hazır ettim, nasibi olan yoluma çıksın... - Nazan Bekiroğlu

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez. - Andre Gide

Dünyada hiçbir yol, kalple beyin arasındaki kadar uzun değildir… -Selma Lagerlöf

Uzak dediğin, önce içinde birikir insanın; sonrası yalnızca yoldur. -Murathan Mungan

Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur. A. Şerif İzgören

Ay’ı hedefleyin. lskalasanız bile yıldızların arasına iniş yaparsınız. Les Brown

En uzak mesafe, iki kafa arasındaki mesafedir. Birbirini anlamayan. - Can Yücel

Tekne limanda güvendedir. Ama teknenin amacı bu değildir. Paulo Coelho

Bir kere yolunuzu kaybetmektense, iki kere sormak daha iyidir.

Kıyamete kadar her yol açık: Ebubekir’liğin yolu da açık, Ebu Cehil’liğin yolu da açık. - Hz. Ebubekir

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. Andersen

Şu dünyada hiçbir yol yoktur ki, ikiye ayrılmış olmasın. -Atakan Korkmaz

Sadece güneşli günlerde yürürseniz, hedefinize asla varamazsınız. Paulo Coelho

Gittiğin yolda sadece güneş varsa doğru yolda değilsindir demektir.

Kalkıp gidemediğiniz yerlere, dalıp gidersiniz...

Bir insanı tanımak için, kendisiyle yol arkadaşlığı etmelidir. -Şinasi

Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın. Şeyh Edebali

Bir kere yolunuzu kaybetmektense, iki kere sormak daha iyidir. Danimarka Atasözü

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de yol alabilmenin mümkün olduğunu. - Hz. Mevlana

Adam konuştu. Yollar kısaldı. Kadın durdu. Zaman durmadı. Mutsuz bir sonla defter kapandı… - Hilal Yiğit

Hiçbir yol yoktur ki sonu olmasın!

Gönlü açık olanın yolu da açık olur…

İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz. Kaşgarlı Mahmut

Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir. Bosna Atasözü

O kadar uzun yol geldik ki seninle. Şimdi, sen ayrı ben ayrı olan o yolu nasıl yürüyeceğiz? -Birhan Keskin

Yolun doğrusuna giden insanların, kimseye ihtiyacı yoktur. -Schiller

Hak bellediğin bir yola, yalnız gideceksin. -Tevfik Fikret

En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır. -Thomas More

Bir ışıklı yol işte, hep bir inanç var olan...

Uzak dediğin, önce içinde birikir insanın; sonrası yalnızca yoldur. Murathan Mungan

Gidişler uzun, gidişler uzak, gidişler uçsuz bucaksız bir yol ve sessiz sedasız bir gezgin...

Sessiz kalmak, kırıldığını göstermenin en iyi yoludur. -Tomris Uyar

Herkes bir yol tutmuş gidiyor, Allah ‘a gitmeyen yol neye yarar. -Hz. Mevlana

Yolun kısasını bulan herhangi bir kimse, seyahati esnasında bu yoldan geçmek suretiyle faydalanan halka iyilik etmiştir... -Jonathan Swift

Aynı yolu beraber yürüdüğümüzü sandığımız insanlar, aslında bize sadece gidecekleri yere kadar eşlik ediyor. -Mark Twain

Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. -Nazım Hikmet

Yürüdüğün yollar hep aynı yere çıkıyorsa, yeni bir yol bulmak için gitme zamanı. Aret Vartanyan

Gitmekle gitmiş olamazsın. Gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır. Cemal Süreya

Gönül kazanmak istiyorsan, sevgi tohumu ek. Cenneti kazanmak istiyorsan, yollara diken serpmekten vazgeç! -Hz. Mevlana

Yol göstericilerin, "yol göstericisi" yok. - Gürbüz Azak

Bir yol varsa hakikate varan, bir yolcu lazım kendini arayan. Bir hancı varsa yolcuları ağırlayan, bir aşk lazım yola koyduran. -Hz. Mevlana

Herkes gönlünce bir yol arıyor kendine. Ama bir gün, bir ses haykıracak göklerden Herkesin yolu kendine varır, arama başka yerde. Hayyam

Hayatın, üstüne üstüne geldiğini düşünüyorsan; yolculuk vakti gelmiş demektir. Figen Karaaslan

Mantık, sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücüyse, her yere. Einstein

Hayatımın yönetmeni benim. İstediğime rol veririm, istemediğime yol veririm.

Güle güle” diyebilecek kadar cesursan; hayat seni, yepyeni bir “merhaba” ile ödüllendirecektir. Paulo Coelho

Sevilmeyen yol kalabalıkken bile ıssızdır.

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamaktır. Montaigne

Gitme vakti geldi. Her hakiki aşk, umulmadık dönüşümlere yol açar.

Ben senin gibi "treni kaçıran yolcu" edasında değil, "ölen yakınımı uğurlar" gibi yaşarım ayrılıkları...

Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Abdurrahim Karakoç

Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Konfüçyüs

Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler, onun sadece bir sayfasını okurlar. -Aziz Augustine

Önümde gri bir yol var. Umut kadar beyaz değil, umutsuzluk kadar da siyah değil. Olması gerektiği gibi, dünyanın kendisi gibi, gri bir yol...

Yolcular yanılır, yollar yanılmaz. -Âşık Seyrani

Yolu sormak, kaybolmaktan iyidir.

Yol arkadaşını iyi seçmeli insan; seçmeyenlerin çoğu, yol yorgunu.

YOLCULUK SÖZLERİ

Asıl yanlış, ortada hakikate giden bir yol varken, kendi kafamızın içinden seçenek aramakta...

Ben yol boyunca uzanan gri bariyer, sen vadinin ardında ilk defa görülen deniz.

Su testisi, su yolunda kırılır. - Türk Atasözü

Hayat varılacak yer değil, yolculuktur. Ralph Waldo Emerson

Coğrafya kaderinizi belirler, seyahat etmek kaderinizi değiştirir. - Hindi Zahra

İnsan, gelip geçici hevesleri olan, tutarsız bir varlıktır ve tıpkı satranç oyuncuları gibi hedefe ulaşmayı değil de hedefe giden yolları daha çok sever. – Dostoyevski

En kısa yol, bilinen yoldur…

Geride kalan kalbinizse, mutlaka geri dönersiniz. Marc Levy

Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir devrim. -Nazım Hikmet

Gönülden gönüle yol gider derler. Onu sürmeğe bir hoşça can gerek. -Dadaloğlu

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. -B.Shaw

Çok gez ve çok oku. Böylece, her durumda çok bilen olursun. Figen Karaaslan

Dünyadaki bütün şehirler yok olabilir fakat gönüllerde yaşamaya devam eder. Petrus Gyllius

Yolunuza devam edin ve hata yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın. Çünkü başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız. -Thomas J. Watson

Rüzgar arkadan eserse yol al, karşıdan eserse yol ver.

Dinlerseniz, size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız. -Thomas Hughes

Eğer tuttuğun yol, Allah’tan başkasına gidiyorsa, yarın seccadeni cehenneme sererler. -Şeyh Sadi

Oraya, zaten orada olduğunuzu fark ettiğinizde varmış olursunuz. Eckhart Tolle

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan, yeni okyanuslar keşfedemez. Andre Gide

Değer vermeyi öğrenirken, yol vermeyi de öğren. Birinciyi hak etmeyen ikinciyi hak ediyordur. -Servet Saygınoğlu

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. -Aunius Aurelius Simachus

En uzak mesafe, iki kafa arasındaki mesafedir. Birbirini anlamayan. -Can Yücel

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez. -Andersen

Herkesin yolu ayrı. -Dostoyevski

Ayaklar, kalbin gittiği yere gider. Afgan atasözü

Tek bir kişiyi özlersiniz ve her yer ıssız gelir. -Lamartine

Yanlış yoldayım biliyorum; ama yol, nasıl güzel, nasıl güzel...

Yolun götürdüğü yere gitmeyin. Yol olmayan bir yere gidin ve kendi izinizi bırakın. - Ralph Waldo Emerson

En kısa yol, sarp yollardır. -Henrik Ibsen

Yollar yürümekle aşınmaz… -Süleyman Demirel

Yolculuk bizi kendimize geri getirir. Albert Camus

Yaşanacak bir yaşam var. Binilecek bisikletler var, yürünecek yollar ve tadına varılacak gün batımları. -Cesare Pavese

Bir yanım gündelik şeyler evdir, ekmektir. Bir yanım olmadık türküler söyler yoldur, özlemdir… - Şükrü Erbaş

İlerlediğiniz yolda hiçbir zorlukla karşılaşmıyorsanız, bilin ki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz.

Rüzgar arkadan eserse yol al, karşıdan eserse yol ver.

Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. -Aşık Veysel

Sana yolculuk yapmak istiyorum. Kes yüreğine giden bir bilet; CAN kenarı olsun. -Cemal Süreya

Hayattaki gerçek keşif; kendini ve potansiyellerini bilmektir. Figen Karaaslan

İnsanların düşünmekten kaçınmak için başvurmayacakları yol yoktur. -Thomas Edison



