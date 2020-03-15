Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Fly Baghdad Havayolları’na ait yolcu uçağı, Irak’ın başkenti Bağdat’tan İstanbul’a gelmek üzere önceki akşam saat 17.27’de havalandı. Irak’la uçuşların durdurulması nedeniyle yolcusuz gelmesi gereken uçakta, yolcuların olduğu anlaşılınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Uçuş öncesinde Türkiye’ye yolcusuz hareket ettiğini bildiren uçağın pilotu, Bağdat’a geri dönmesi için uyarıldı.

Yolcular kapıyı zorladı

Sakarya üzerinden dönüşe geçen pilot, yakıt kritiğine girince Ankara’ya zorunlu iniş yaptı. Bağdat’a geri dönüleceğini öğrenen bazı yolcular, uçağın hareket etmemesi için acil çıkış kapılarını zorladı ve açmaya çalıştı. Yaşanan olayların ardından sivil havacılık kuralları gereği uçuş iptal edildi.

57 işçi karantinaya alındı

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis, uçağın etrafını çevirdi. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara’da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi. Sağlık ekipleri, koruyucu kıyafetlerle yolcuları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 57 Türk işçi, 14 gün karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürüldü.



