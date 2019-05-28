Bayram tatili için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Birçok kişi planladığı yere uçak, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Ancak bu 9 günlük tatilde kendi özel aracıyla yola çıkacak olan milyonlarca vatandaş var. Aracıyla gideceklerin en önemli maliyet kalemlerinin başında akaryakıt fiyatları geliyor.

ÇOK SAYIDA TEKNİK VAR

Bu nedenle birçok tatilci, masraflarını en aza indirmenin yollarını arıyor. Peki, uzun yolculuklarda yol masraflarımızı düşürmek için neler yapmak gerekiyor? Tam dolu depo yakıtla en çok mesafeyi gitmek ve yakıtı en verimli şekilde değerlendirmek için araç kullanımında uygulanabilecek çok sayıda teknik bulunuyor. Bunlar içinde en önemlisi ‘gaz pedalı’.

GAZA FAZLA YÜKLENMEYİN

Bir başka deyişle, tasarruf gaz pedalından başlıyor. Bu nedenle gaz pedalını dikkatli ve hassas şekilde kullanmak yakıt tasarrufu için olmazsa olmaz kural. Otomobili zorlamadan hızlandırmak ve mevcut hızı korumak her zaman için ciddi yakıt tasarrufu sağlar. Özellikle sıcakların arttığı ve klimaların açık olacağı günlerde bu, çok önemli.

DÜŞÜK DEVİR AZ TÜKETİM

Doğru vitesi yapan doğru tasarrufu da yapar. Viteslerde devir sayısına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aracın motor devrini dakikada 2000 ile 3000 arasında tutmaya çalışın. Vites değiştirirken motoru üst devirlere çıkartmak her zaman için fazla yakıt tüketimine yol açar. Aracınızı yüksek devirde kullandığınızda ise motoru daha çok yorarak yakıt tüketimini artırmış olursunuz.

HIZIN YAKITA ETKİSİ

Özellikle milyonlarca aracın aynı anda trafiğe çıkacağı bu bayramda hız yapmaktan kaçının. Hız, kaza riskini artırdığı kadar yakıt tüketimini de artırıyor. Hız arttıkça karşılaşılan rüzgar direnci de fazlalaşıyor. Bu nedenle araç, hızını korumak için daha fazla yakıt harcamak zorunda kalıyor. Saatte 12 km hız farkı, yüzde 23 oranında yakıt tüketimini artırıyor. 90 km’den sonra artan her 1 km için yüzde 1 daha fazla yakıt harcanıyor.

AKLINIZDA OLSUN

*Araç bakımını zamanında yaptırın.

*Ani fren ve kalkıştan kaçının.

*Fazla ağırlıklardan kurtulun.

*Dur kalklarda gaz pedalına çok basmayın.

*Yokuş aşağı gaza dokunmayın.

*Düz yolda ara ara ayağınızı gazdan çekin, araç kendi kuvvetiyle yol alsın.

*Uzun yolda hız sabitleyici (cruise control) kullanın.

*Klima kullanmak yakıt tüketimini yüzde 3 artırır.

*Lastik hava basıncını fabrika verilerinde tutun. Yanlış hava basıncı yüzde 5 fazla yakıt harcamanıza yol açar.

*Vitesi boşa almayın.

*Camlar açık gitmek tüketimi artırır. İlle de açacaksanız 2 parmak aralık bırakın.

*Açık camlar 100 km/saat hızda yüzde 3-4 ekstra yakıt tüketimine yol açar.

*Aracınızda start-stop özelliği varsa yoğun trafikte ve ışıklarda açık tutun. (Posta)



