Yolda uyuyan köpeği ezdi...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının önünde korkunç bir olay yaşandı.

Bir servis aracı şoförü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek gitti. Başı ezilen köpek yerde kanlar içerisinde can çekişirken, başka bir köpek ise yanına yaklaşmaya çalıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sosyal medyada bugün paylaşılan bu görüntünün ardından servis sürücüsü büyük tepki alırken, hayvanseverler sorumsuz sürücü için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.



