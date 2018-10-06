Yolda uyuyan köpeği ezdi...

Bursa'da servis aracı sürücüsü yolda uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti

06 Ekim 2018, Cumartesi 23:55
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının önünde korkunç bir olay yaşandı.

Bir servis aracı şoförü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek gitti. Başı ezilen köpek yerde kanlar içerisinde can çekişirken, başka bir köpek ise yanına yaklaşmaya çalıştı. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sosyal medyada bugün paylaşılan bu görüntünün ardından servis sürücüsü büyük tepki alırken, hayvanseverler sorumsuz sürücü için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.


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