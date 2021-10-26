Yolda yarıklar oluştu! AFAD inceleme başlattı
Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde tarla yolu üzerinde yarıklar oluştu. Yer altı sularının azalması ile oluşan yarıklar için jandarma bölgede önlem alırken, AFAD ekipleri de inceleme başlattı.
26 Ekim 2021, Salı 10:49 Son Güncelleme:
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Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde çiftçiler, tarlalarına giden yol üzerinde yarıkların oluştuğunu fark etti. Bunun üzerine köylüler, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, yüzey yarıklarının yer altı su seviyesinin azalması nedeniyle oluştuğunu saptadı. Jandarma da çökme tehlikesine karşı yola toprak döküp giriş ve çıkışları kapattı.
Kentte daha önce de Çoğlu köyünde yine aynı nedenlerle yüzey yarıkları oluşmuştu.
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)