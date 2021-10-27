Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde bugün saat 09.00 sıralarında yaşandı. Evinden çıkan işçi emeklisi Ahmet Sürer, yolda yürürken, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Sürer ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.









Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi yerdeki Sürer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Sürer'in yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sürer'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.