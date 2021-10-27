Türkiye Yolda yürürken feci şekilde hayatını kaybetti! Denizli'de acı olay

Yolda yürürken feci şekilde hayatını kaybetti! Denizli'de acı olay

Türkiye

Yolda yürürken feci şekilde hayatını kaybetti! Denizli'de acı olay

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybederek düşüp, başını yere çarpan 66 yaşındaki Ahmet Sürer, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

27 Ekim 2021, Çarşamba 13:06 Son Güncelleme:
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Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde bugün saat 09.00 sıralarında yaşandı. Evinden çıkan işçi emeklisi Ahmet Sürer, yolda yürürken, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Sürer ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi yerdeki Sürer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Sürer'in yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sürer'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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