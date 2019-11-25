Yolda yürürken öldürülmüştü, İran ajanı olduğu iddia edildi

Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Mesut Mevlevi arkadaşı tarafından hemen hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası soruşturmayı genişleten polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Mesut Mevlevi'nin İran hükümetine muhalif paylaşımları ile öne çıkan eski bir ajan olduğu iddia edildi. Mevlevi'nin "Kara Kutu" isimli telegram kanalı üzerinden İranlı yetkillere dair ifşa belgeleri ile gündeme geldiği ifade edildi.

Mevlevi'nin sosyal medya sayfasında ise eski İran cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani, Muhammed Hatemi ve Mahmud Ahmedinejad ile çekildiği fotoğraflar yer alıyor.

İHA



