Yolda yürürken tesadüfen öldüğünü gördü

Esenyurt'ta saat 14.00 sıralarında, Haramidere yolunun yanındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkan kişinin, 38 yaşındaki İsmail Kurunç olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, cesette birden fazla bıçak yarasına rastlandı. Öte yandan İsmail Kurunç'un yakınlarının, dün polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilldi.





"Tesadüfen yoldan geçen bir yakını 'İsmail' diye haykırdı"

Yunus Emre Yılmaz "Durağa doğru çıkarken polis ekiplerini gördüm. Olayı anlamaya çalıştım. 38 yaşında bir kişinin cesedi olduğunu söylediler. Tanıdık mı diye bakmak istedim. Ailesi tarafından aranan bir kişiymiş. Tesadüfen yoldan geçen bir yakını gördü, herhalde kıyafetlerinden tanıdı, 'İsmail' diye haykırmaya başladı. Kayıp başvurusu yapılmış, birkaç gündür evine gitmemiş. Yakınları söyledi" diye konuştu.