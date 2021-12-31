Yolda yürürken vuruldu; 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Duran Gültekin, yolda yürürken yanından geçen otomobilden pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gültekin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Duran Gültekin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.









Yoğun bakımda tedavisi süren Gültekin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)