Türkiye Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, kameralar sayesinde yakalandı

Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, kameralar sayesinde yakalandı

Türkiye

Yolda yürüyen kadına kabusu yaşattı, kameralar sayesinde yakalandı

Gaziantep’te, yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan hırsız güvenlik kameraları sayesinden tespit edilerek yakalandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde tespit edilerek, yakalandı.



Olay, 18 Nisan'da, Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan kadın, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtığını belirtip, şikayetçi oldu.

Kadının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının elindeki telefonun, peşinden gelen kişi tarafından çalındığı ve ikili arasında kısa süreli arbede yaşandığı görüldü. Yapılan kimlik tespitini ardından şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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