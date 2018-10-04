TEM'de kediye çarpmamak için direksiyon kırınca zincirleme geldi!
İstanbul TEM'de kediye çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybedince zincirleme kazaya neden oldu. Bütün o anlar, daha sonra kendisi de kazaya karışan arkadaki araçtan saniye saniye görüntülendi
İstanbul'da TEM Ümraniye sapağında, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kıran bir sürücü, aracın kontrolünü kaybedince zincirleme kazaya neden oldu.
O anları görüntüleyen ve son olarak kendisi de kazaya karışan arkadaki aracın içinde bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.