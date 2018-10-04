İstanbul'da TEM Ümraniye sapağında, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kıran bir sürücü, aracın kontrolünü kaybedince zincirleme kazaya neden oldu.

O anları görüntüleyen ve son olarak kendisi de kazaya karışan arkadaki aracın içinde bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.