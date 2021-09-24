Yollara üflemece (Oyun)
Çocuğunuz bu oyun ile birlikte hem nefesini kontrollü kullanma becerisini geliştirecek hem de sınır kelimesini tanımlamayı.
24 Eylül 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Plastik ya da köpük bardak, 2 Adet büyük boy kâğıt, kalem.
NASIL OYNANIR?
Büyük kâğıtların üzerine bardakların geçebileceği zig zag ya da dalgalı bir yol çizin. Bardaklarınızı yolun başına koyun ve 1 dakika zaman tutun. 1 dakika içerisinde kim daha fazla bardağı üfleyerek yolun sonuna ulaştırırsa oyunun kazananı olacaktır.
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