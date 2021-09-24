Yollara üflemece (Oyun)

MALZEMELER

Plastik ya da köpük bardak, 2 Adet büyük boy kâğıt, kalem.

NASIL OYNANIR?

Büyük kâğıtların üzerine bardakların geçebileceği zig zag ya da dalgalı bir yol çizin. Bardaklarınızı yolun başına koyun ve 1 dakika zaman tutun. 1 dakika içerisinde kim daha fazla bardağı üfleyerek yolun sonuna ulaştırırsa oyunun kazananı olacaktır.