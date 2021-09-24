Etkinlik Rehberi Yollara üflemece (Oyun)

Yollara üflemece (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Yollara üflemece (Oyun)

Çocuğunuz bu oyun ile birlikte hem nefesini kontrollü kullanma becerisini geliştirecek hem de sınır kelimesini tanımlamayı.

24 Eylül 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik ya da köpük bardak, 2 Adet büyük boy kâğıt, kalem.

NASIL OYNANIR?

Büyük kâğıtların üzerine bardakların geçebileceği zig zag ya da dalgalı bir yol çizin. Bardaklarınızı yolun başına koyun ve 1 dakika zaman tutun. 1 dakika içerisinde kim daha fazla bardağı üfleyerek yolun sonuna ulaştırırsa oyunun kazananı olacaktır.

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