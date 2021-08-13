Etkinlik Rehberi Yolları kes (Oyun)

Yolları kes (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Yolları kes (Oyun)

Makas kullanımı okul öncesi çocuklarının ince motor gelişimleri için oldukça yararlıdır. Ayrıca bu oyun sayesinde çizgileri takip ederken çocukların el-göz koordinasyonu da gelişmiş olur.

13 Ağustos 2021, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Tuvalet kâğıdı,

makas, kalem, bant. Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Tuvalet kâğıdından çocuğunuzun boyuna uygun şekilde eşit şeritler kesin. Şeritlere farklı şekillerde yollar çizin. (Düz çizgi, dalgalı çizgi, tırtıklı çizgi gibi.) Şeritleri duvara bantlayın ve çocuğunuzdan çizdiğiniz yolları çizgileri takip ederek kesmesini isteyin

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