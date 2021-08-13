Yolları kes (Oyun)

MALZEMELER

Tuvalet kâğıdı,

makas, kalem, bant. Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Tuvalet kâğıdından çocuğunuzun boyuna uygun şekilde eşit şeritler kesin. Şeritlere farklı şekillerde yollar çizin. (Düz çizgi, dalgalı çizgi, tırtıklı çizgi gibi.) Şeritleri duvara bantlayın ve çocuğunuzdan çizdiğiniz yolları çizgileri takip ederek kesmesini isteyin