Türkiye Yolun karşısına geçerken araç çarptı... Geriye lastik ayakkabıları kaldı

Yolun karşısına geçerken araç çarptı... Geriye lastik ayakkabıları kaldı

Türkiye

Yolun karşısına geçerken araç çarptı... Geriye lastik ayakkabıları kaldı

Konya'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Seyit Ali İ. (82), yaşamını yitirdi. Seyit Ali İ.’nin lastik ayakkabılarının yola savrulduğu görüldü.

18 Şubat 2022, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Konya'nın Meram ilçesinin Turgutreis Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.U. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşına geçmeye çalışan Seyit Ali İ.'ye çarptı. 


Kazada Seyit Ali İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Seyit Ali İ. yaşamını yitirdi.

Sürücü E.U. gözaltına alınırken, Seyit Ali İ.'nin lastik ayakkabılarının yola savrulduğu görüldü.

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