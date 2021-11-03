Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00'da Bahçelievler'de bulunan Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana gelen olayda Serkan Erkenci'nin kullandığı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Serkan Erkenci'nin polis merkezinde ifadesine başvuruldu.

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Otomobilin yayaya çarptığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı ve kadının savrularak yere düştüğü görülüyor. Kazanın ardından sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor.

Ömer ÇETİNASLAN/DHA