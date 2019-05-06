Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

90'lı yılların favori gençlik dizisi Çılgın Bediş rolüyle gönüllerde taht kuran Yonca Evcimik, katıldığı bir programda Aleyna Tilki hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

06 Mayıs 2019, Pazartesi 12:17
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Yonca Evcimik: Aleyna Tilki beni taklit ediyor

Geçen yıl, 90'lı yıllarda fırtına estiren ''Çılgın Bediş'' dizisinin yeniden televizyona taşınacağı ve Yonca Evcimik'in canlandırdığı başrol Bediş karakterini Aleyna Tilki'nin canlandıracağı konuşulmuştu

Yonca Evcimik de son katıldığı bir televizyon programında Aleyna Tilki'yi kendisine benzettiğini hatta kendisini taklit ettiğini ifade etti.

"YIL OLMUŞ 2019"

Yonca Evcimik, "Aleyna Tilki'yi tarz olarak kendime benzetiyorum, beğeniyorum da… Ama üstüne hiçbir şey koymadan benim 90'larda yaptığımı yapıyor, yıl olmuş 2019. Yazık! Bazı şeyler Aleyna'da sakil duruyor. Böyle olması ilginç" şeklinde konuştu.

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