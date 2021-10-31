Nasılsınız?

İyiyim, teşekkür ederim. Son dönemde yeniden başlayan konserlerim var. Bende proje bitmez, üzerinde çalıştığım ve şu an için açıklamadığım güzel şeyler var.

En son kıvırcık, bonus saç ile gördük sizi. Yeni şarkı için özel bir imaj çalışması mıydı yoksa sizi bundan sonra yeşil saçla mı göreceğiz?

O peruktu. ‘Günaha Davet’ şarkısının yeni versiyonuna çekilen videoya özel yapılan bir imajdı. Hâlâ sarışınım, panik yok.

‘Günaha Davet’ şarkınıza bayıldım... Peki, sizce bu hayatta neler günah?

Sözler Sezen Aksu’ya ait, ona sormak lazım aslında. Bana göre kul hakkı yemek, aciz canlılara kötü davranmak, yalan söylemek ve umut tacirliği yapmak büyük günah.

“Günaha davet ettim gelmeyen olmadı” diyorsunuz şarkıda. Hiç gerçek hayatta böyle bir şey yaşadınız mı?

Nerede bende o yürek? Şaka bir yana korkarım. İnsanlara da kendime de bunu yapmam.

AŞK HER DEVİRDE MÜMKÜNDÜR

Çoğu insan artık günümüzde gerçek aşkın mümkün olmadığını söylüyor... Katılıyor musunuz?

Aşk, her devirde mümkündür. Zaten kontrol edilebilir bir duygu değildir ve evet; aşk lazım, aşk, aşk…

Genç kalmanızın sırlarından biri de bu mu? 58 yaşında olduğunuza inanmak çok güç.

Ben bunu öncelikle genetiğe bağlıyorum. Ailecek minyonuz. Bir de ben dansçıyım. Adale alt yapım sağlam. Her türlü güzellik mevzusunu takipteyim. Ha bir de yaş konusunu benden başka herkes kafaya takıyor. Bi’ bırakın kendinizi yahu. Yaş hesabı yapa yapa yaşlanacaksınız.

Siz ruhen kendinizi hangi yaşta hissediyorsunuz?

Benim içimde büyümeyen bir ergen mevcut. Büyütmeye de hiç niyetim yok.

Zaman kimine çok iyi davranıyor, kimi ise zamanla hep kavgalı. Sizin zaman ve hayata karşı sınavınız nasıldı?

Ben her zaman ayakları yere sağlam basan, yapacağı hamleyi 40 kere düşünüp tartan bir insan oldum. ‘Anı yaşamaya gayret gösteriyorum. Böyle olunca zaman daha güzel akıyor.

Hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunuzu biliyorum. Hatta en son bu konuda Cumhurbaşkanı ile görüştünüz. O günden bugüne değişen bir şeyler oldu mu sizce?

Ben, uzun yıllar siyasilerle bu konuları görüştüm. Çok kez toplantılarımız oldu. Çıkan yasa tam anlamıyla istediğimiz gibi olmasa da bu yönde atılan güzel bir adım olarak görüyorum. Eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarım devam ediyor ve edecek.

Sizce sanatçıların siyasetle arası nasıl olmalı?

Herkesin kendi seçimi. Kimisi ilgilenir kimisi ilgilenmez. Bana göre sanat ve gerçek sanatçı siyaset üstüdür.

HİÇBİR ZAMAN YAPMIŞ OLMAK İÇİN BİR ŞEY YAPMADIM

‘Çılgın Bediş’ bir efsaneydi. Çocukluğumun en güzel dizilerinden biriydi. Bir ara yeniden çekilecek denildi ama haberler doğru değildi sanırım.

Evet, zaman zaman böyle bir söylenti çıkıyor ama ortada somut bir şey yok. Yeniden çekilirse ve teklif gelirse beni de heyecanlandırır. Ben güzel proje olduğunda içinde yer almayı seviyorum. Yapmış olmak için bir işin içinde hiçbir zaman olmadım.

Bugün sizce ekranda ‘Çılgın Bediş’in muadili olabilecek bir dizi var mı?

Yok. O dizi sağlam draması olan ve 7’den 77’ye hitap eden bir diziydi. Neden çekilemediğini ise yapımcılara sormak lazım.

İsminizin başına yıllarca ‘çılgın’ kelimesi eklendi, öyle misiniz cidden?

Ben özgürüm. Benim doğal karşıladığım şeyler başkalarına çılgınca geliyorsa orasını bilemem. Öyle gözükmek için de bir çabam yok. Neyse o. “Öyleyim, böyleyim” demek çok hoşuma gitmiyor. Arkadaşlarım daha iyi bilir, beni onlara sormalı. Kendimle kalırım ben uzaklaşmak istediğimde.

50’li yaş kadınını anlatır mısınız biraz. Estetik kaygıları, yaşlanıyorum telaşı oluyor mu?

Benim hayatta hiç telaşım olmadı. Yaşla ilgili hiç olmadığını zaten söyledim. Estetik dokunuşları artık cümle alem biliyor, faydası olduğuna inandığım şeyleri de zaten kendi sosyal medyamdan paylaşıyorum.

PANDEMİDE AŞK MEŞK DÜŞÜNME LÜKSÜM OLMADI SADECE SAĞLIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Özel hayatınızda durumlar nasıl? Aşk var mı?

Pandemide aşk meşk düşünmek gibi bir lüksüm olmadı. Şu sıra sadece ailemin ve kendimin sağlığını düşünüyorum.

Zengin bir kadın mısınız?

Evet çok zenginim çünkü konservatuar, şan tiyatrosu, Devekuşu Kabare Tiyatrosu gibi üç büyük üniversiteden mezun oldum. Bu hayatta en çok yapmak istediğim işi severek yapıyor ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bundan büyük zenginlik var mı?

En büyük pişmanlığınız ne?

Yaptığım her şeyi bilerek ve isteyerek yaptım. Hiç pişmanlığım yok.

90’LARIN RUHU BUGÜNKÜ İŞLERDE YOK MÜZİK SEKTÖRÜ MAKİNELEŞTİ RUHSUZ İŞLER YAPILIYOR

90’lar deyince akla ilk gelen ve çok sevilen isimlerin başında geliyorsunuz. Ve hemen herkes, hâlâ her şeyde 90’ların ruhunu arıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

90’ların samimiyeti yeni yapılan işlerde yok. O heyecanı yakalamak kolay değil. O zamanın büyüsü başkaydı. Gelişen teknolojiyle müzik sektörü de makineleşti. Ruhsuz işler çıkmaya başladı.

Bir de o dönemler, “Bandıra bandıra ye beni” gibi cesur şarkı sözleri yazılıyordu.

Valla ‘Bandıra Bandıra’ bugün yapılan şarkıların yanında bence baya masum kaldı. (Gülüyor) Ayrıca 90’larda yaptığımız şarkılar hâlâ çok popüler. Nedeni de yine samimiyet. Samimiyet yok oldu.

‘AYIP ŞEYLER’ ŞARKIMDAN DOLAYI BENİ ELEŞTİRENLERİN YAPTIĞI DA KADINA ŞİDDETTİ

Yıllar sonra ‘Ayıp Şeyler’ adıyla bir rap şarkısı yaptınız ve şarkı, cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada çok eleştirildi. Şarkıda; ‘Bakma sevgilime be kadın, çıkacak adın. Mesaj atma kocama, göz dikme ocağıma’ diyorsunuz.

Ben şarkıda salt olarak kadınlardan bahsetmedim. Erkekler ve hayvana şiddet de şarkının içinde mevcut. Tıpkı röportajlarda başlık için cımbızla çekilen önü arkası kesilmiş demeçler gibi, şarkıda da aynı şey yapıldı. Yoksa şarkıda geçen her şey şahit olduğumuz, örneklerine sıkça rastladığımız şeyler. Her satırı ayrı ayrı hayatın içinden söylemler ve örnekler barındırıyor. Tüm bunlar yok sayılıp kabul edilmediği ve yargılandığı müddetçe örnekler çoğalarak devam edecek. İletişimsizlik bu yüzyılın en büyük belası. İşin en komiği, beni eleştirenlerin bana uyguladığı kadına şiddet değildi de neydi acaba?

Kadına dair bir mesaj vermenizi istesem neler söylersiniz?

Kadın evrendeki en kuvvetli varlık. Bütün kadınların bunun farkında olmasını ve dimdik ayakları üzerinde, bağımsız bir şekilde durmalarını diliyorum.