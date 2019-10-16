Yonca Evcimik: Beşi bir yerde takmadan önce...
Yonca Evcimik yıllar önce Tarkan ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram hesabından paylaştı
Yonca Evcimik yıllar önce Tarkan ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Yonca Evcimik "5’i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba" notunu yazdı.
'Ah o gelinlik...'
Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan "Ah o gelinlik... Hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik" mesajıyla yanıt verdi.
Instagram Tarkan'ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.
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