Yonca Evcimik: Beşi bir yerde takmadan önce...

Yonca Evcimik yıllar önce Tarkan ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Yonca Evcimik "5’i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba" notunu yazdı.

'Ah o gelinlik...'

Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan "Ah o gelinlik... Hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik" mesajıyla yanıt verdi.

Instagram Tarkan'ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.





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