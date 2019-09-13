Yonca Evcimik: Çuval giysem de yakıştırırım Geçen günlerde Anadolu yakasında açılan ve sanat danışmanlığını Yonca Evcimik’in yaptığı ‘Kalamış Performans Sahnesi’nde renkli bir gala gerçekleşti. Geceye Neslihan Doğan imzalı çuvaldan yapılmış tasarım bir elbiseyle katılan Evcimik’in elbisesinin üzerindeki yazılar dikkat çekti