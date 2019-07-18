Yonca Evcimik, enerjisi ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartıyor.

55 yaşındaki Evcimik, 2017'de çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okudu.

'TARTIŞMAYA AÇMIYORUM BİLE'

Evcimik, direk dansı yaparken çekilen videosu ile Jennifer Lopez'in videosunu yan yana koyarak 'Direk dansı benden sorulur. JLo duydum ki eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun. Hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile.' dedi.

Öte yandan, 49 yaşındaki Jennifer Lopez, yeni filmi Hustlers'ta bir striptizciyi canlandırıyor. Lopez, bu rol için 10 günlüğüne ağır bir karbonhidrat ve şeker diyetine girmişti.