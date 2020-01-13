Yonca Evcimik: Mutluluktan ağlıyorum

5 Ocak tarihinde Bodrum'da Bitez Köy İçi Çökelek Restoran civarında kaybolan ve oldukça yaşlı olan Dido için sosyal medya üzerinden uyarı yapan Yonca Evcimik, duyuruda bulunmuştu;

“Lütfen yayalım! 5 Ocak tarihinde Bodrum Bitez Köy İçinde Çökelek restoran civarında komiğimiz kaybolmuştur. İsmi Dido oldukça yaşlıdır. Yaşlılıktan kulakları az duyar. Boynunda mavi boncuklu tasması ve gri pire tasması var. Yaşlıdır ama bakımlı Genç Görünümlüdür. Lütfen Bulmamıza Yardımcı Olup Özellikle Bitez civarında olanlardan Paylaşım ve destek bekliyoruz.

"Mutluluktan ağlıyorum"

Köpeği Dido'ya kavuşan Yonca Evcimik mutluluğunu böyle dile getirdi:

Bulundu! Mutluluktan ağlıyorum! Canım kızım Didom bulundu ve kavuştuk şu an. Benimle birlikte dua eden , bulmak için paylaşım yapan herkesten Allah razı olsun! Çok mutluyum şu an şükürler olsun!