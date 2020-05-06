Yonca Evcimik ve Eser Yenenler çok iddialı

Bilen bilir; Yonca Evcimik’in arası mutfakla pek iyi değildir. Ama karantina günlerinde işin rengi değişti. 56 yaşındaki şarkıcı, “YouTube kanalım için çektiğim videolarda yemek tarifleri istendi. Baktım ki; keyif alıyorum, her gün yeni yemekler denemeye başladım. Salgın bitene kadar usta bir aşçı olursam kimse şaşırmasın” dedi.

Güllaç yaptı

Eser Yenenler koronavirüs salgını başladığından beri eşi Berfu Yıldız ve oğlu Kuzey ile dışarı adım atmıyor. Karantina günlerini kâh YouTube kanalına program çekerek, kâh eline süpürgeyi alıp evi temizleyerek geçiriyor.

Ama kuşkusuz en sevdiği bölüm mutfak, en sevdiği iş yemek yapmak. Son 45 günde kendini çok geliştirdi. Börek, pasta derken dün Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan güllaç yaptı.