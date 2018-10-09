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  • Yonca Evcimik 'Yaşıtların umreye, hacca gidiyor' yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi!

Yonca Evcimik 'Yaşıtların umreye, hacca gidiyor' yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi!

53 yaşındaki şarkıcı-oyuncu Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yoruma tepki gösterdi

09 Ekim 2018, Salı 15:47 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 16:14
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Instagram hesabından 'Sabah şekeri' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum alan Yonca Evcimik, gelen bir eleştiriyi takipçileriyle paylaşmadan geçemedi.

Yaptığı son paylaşımın altına gelen ''Yaşıtların Umre'ye hacca gidiyor, senin girdiğin şekillere bak'' eleştirisine kızan Yonca Evcimik takipçisine şu yanıtı verdi:

''Kardeş açsana profilini seni de görelim ne şekillere giriyorsun. Yaşıtlarımı tanımazsın o yüzden nereye gittikleri konusunda çok emin konuşma. Hadi güzel trollemeler sana… Bana sökmez o ayrı…''

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