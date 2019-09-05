Yaz tatiline Bodrum'da devam eden Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Sebze-meyveleri tek tek seçen şarkıcıyı pazarda görenler gözlerine inanamadı.

Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran usta sanatçı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı:

'ÇARŞI PAZAR CANDIR'

"Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca Hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Ben de insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır."