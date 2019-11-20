Her zamanki gibi Fit görüntüsüyle dikkatleri üstüne çeken Yonca Evcimik, Bodrum'da rap şarkıcısı Ezhel'in 'Aya' isimli şarkısı ile sahilde dans etti. Ezhel'in şarkısıyla dans ederken çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Evcimik'e hayranlarından beğeniler ve güzel yorumlar geldi. Daha önceden rapçi Ezhel'in şarkılarıyla dans eden ünlüler arasında Hadise ve Ebru Polat yer alıyor.

Yonca Evcimik Kimdir

Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

'Bodrum’da Kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben'

Bu videoyu takipçileriyle paylaşan şarkıcı, gönderinin altına 'Dünden bir video. Bodrum’da Kasım ayında yazı bitirmeyen bir ben' diye not düştü.

Yonca Evcimik'in videosunun altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

-Hala taş gibisin.

-Enerjine bayılıyorum.

-Harikasın.

-Yaş 20 mi?

-Karın kaslarınızdan gözlerimi alamadım.







