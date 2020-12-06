Yonca Evcimik'ten tepkilerin ardından dava
Yeni şarkısı Ayıp Şeyler'de kullandığı cinsiyetçi ifadeler gerekçe gösterilerek tepki çeken Yonca Evcimik, dava açmaya hazırlanıyor.
06 Aralık 2020, Pazar 13:26 Son Güncelleme:
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Ayıp Şeyler şarkısıyla tepki çeken Yonca Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara dava açıyor. Evcimik, işlemleri önümüzdeki günlerde avukatı aracılığıyla başlatacak. Tespit edilen kişilere 1 liralık tazminat davası açılacak.
Kişilik haklarını korumak için bu kararı almış
Evcimik kişilik haklarını korumak amacıyla bu kararı aldığını belirtti.
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