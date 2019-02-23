Yonca Lodi: Birbirinize yapışmadan sevin

■ Mutluluğun resmini çizseniz içinde kimler, neler olurdu?

Sahne, ben, ekibim, ailem ve dostlarım...

■ Hayatta duyduğunuz en doğru cümle nedir?

Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

■ Bir kadının en güzel yaşı kaçtır?

Kesinlikle 35 sonrası. Ne giyeceğini, ne diyeceğini, ne istediğini, ne istemediğini, kısaca kendinle ilgili tüm keşifleri yapmış oluyorsun. Bu da kesinlikle dışarıdan fark edilen bir özgüven veriyor.

■ Herkesin bilmesini istediğiniz bir hayat tecrübenizi söyler misiniz?

“Keşke” kelimesinin hayatta işe yaramayacak tek şey olduğunu düşünüyorum. Her doğan günün gerçekten yeni bir gün olduğunu fark etmek lazım.

■ Romantik misiniz, realist mi?

Romantik olmam bekleniyor biliyorum ama değilim maalesef. Çok duygusalım ama mantığım hep ağır basar. Öyle mumlar, kemanlar falan bana göre değil yani. Tam romantik olacağım bir gülme geliyor.

■ Bir sevgi uğruna yaptığınız en büyük fedakarlık neydi?

Affetmek.

■ İnsanlara güncelleme gelse isteyeceğiniz ilk özellik ne olur?

Küstahlık ve hadsizlik özelliği kaldırılsın.

■ Türk starları arasında sizde en çok şefkat uyandıran kişi kim?

O şefkat uyandıranlar beyaz atlara binip göçtüler... Bizlere de onları ve şefkatli bakışlarını özlemek düştü.

■ Size söylenen en güzel söz neydi?

“Müziğin kendine yakışanı giymesine Yonca Lodi denir.” Çok şahane değil mi?

■ Size yazılan ilk aşk mektubunu hatırlıyor musunuz?

Hatırlıyorum. İlkokulda “Seni seviyorum ama azıcık da korkuyorum“ yazmıştı biri.

■ El sıkma alışkanlığını değiştirebilseydiniz, insanların nasıl selamlaşmasını tercih ederdiniz?

Sarılmak kadar güzel bir eylem yok. Sevdiğin insanlara böyle kemiklerini sıkarcasına sarılırsın ya, işte tam da ondan.

■ Yeryüzündeki en faydalı insan icadı sizce hangisi?

Işınlanma icat olduğunda bu soruya cevap verebileceğim.

■ Hangi cümleyi ya da kelimeyi insanlar daha sık söylesin istersiniz?

Özür dilerim. Empati yapmalıydım...

■ “Seni seviyorum” sözüne verilebilecek en kötü cevap nedir?

Ahhh ne tatlısın...

■ Yolda yürürken karşıdan kendinizin geldiğini görseniz ne yapardınız?

Anneme sorarım “Hayrola” diye.

■ Aşkın dili olsaydı sizin için ne söylerdi?

Verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim. Sürünme ve süründürme potansiyelinize hayranım.

■ En tuhaf aile geleneğiniz nedir?

Oğlumla birlikte kıkır kıkır gülerek korku filmi seyrederiz.

■ Seçimlerde aday olsanız en büyük vaadiniz ne olurdu?

Şeffaf yönetim.

■ Diyelim ki aşkın kanununu yazıyorsunuz, yazacağınız ilk kural ne olurdu?

Birbirinize yapışmadan sevin. Nefes alacak alanlar bırakın.

■ “Ölsem de vazgeçmem” dediğiniz bir huyunuz var mı?

Titizliğim ve gece yalnızlıklarım.

■ En güzel vücudu nasıl tarif edersiniz?

Yüreği gülen her insanın muhteşem de fiziği vardır kanımca. Güzellik daima içten dışa yansır.

Ben olsam benimle sevgili olurdum

■ Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Ay çok minnoşumdur ben. Ben olsam beni seçerdim sanki. Çok akıl sağlığı yerinde bir cevap olmadı galiba. Hahaha!

■ Kıskanç mısınız?

Aşk söz konusu olduğunda hayır.

Günübirlik erkek olmak isterim

■ Bir kez daha dünyaya gelseniz kadın mı olmak isterdiniz erkek mi? Her zaman kadın olmak isterim. Günübirlik erkek olmak istediğim zamanlar da olmadı değil. Kim merak etmez ki!

■ Ölümden sonra bir gün dünyaya dönme şansınız olsa ilk kimin yanına giderdiniz?

Korkutmak istediğim birinin yanına.

■ Geçmişe dönüp tek bir hatanızı düzeltme şansınız olsa neyi düzeltirdiniz?

Hatalarımı da sevmeyi öğrenecek kadar büyüdüm.

■ En çok neyinizle övünüyorsunuz?

Gerçek ve maskesiz oluşumla.

■ Bir erkekte ilk önce neye bakarsınız?

Ellerine.

■ En son ne zaman ağladınız?

Bu ara çok sık...