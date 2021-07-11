Kültür & Sanat Yonca Lodi sokak hayvanları etkiniğine oğluyla katıldı

Yonca Lodi sokak hayvanları etkiniğine oğluyla katıldı

Kültür & Sanat

Yonca Lodi sokak hayvanları etkiniğine oğluyla katıldı

Sokak hayvanları etkinliğinde pop müzik sanatçısı Yonca Lodi ilk kez oğluyla birlikte sahne aldı

11 Temmuz 2021, Pazar 15:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde düzenlenen sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi "Pet'N Play" etkinliğinde Türk pop müziği sanatçısı Yonca Lodi 17 yaşındaki oğlu Egehan ile ilk kez sahneye çıktı. 

Oğlu Egehan ile ilk kez sahneye çıkan Lodi, Egehan'ın daha önce okul etkinliklerinde sahne aldığını fakat ilk kez gerçek bir sahnede kendisiyle sahne almasının heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Gelecekte müzisyen olup olmak istemediği sorusuna Türkiye'de müzisyen olmanın oldukça zor olduğunu düşündüğünü söyleyerek cevapladı. Sahnesi bittiği halde bir şarkı daha söyleyen Egehan'ın bu hareketi için annesi "Sahne aşkı işte böyle bir şey" dedi.Yarın da devam edecek festival geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Burak Akkul
Hareketli İtalya'nın en sakin şehri: Lecce
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Sinemaseverlere beş yeni film müjdesi
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şems-i Tebrizi'nin mutlaka bilinmesi gereken 10 sözü