Yönetmen Harry Potter'daki rolü için Alan Ricman'ı zor ikna etmiş
Harry Potter serisinin yönetmeni Chris Colombus, Severus Snape rolü için 2016 yılında hayata veda eden ünlü Alan Rickman’ı zor ikna ettiklerini söyledi. Colombus, Rickman'ın kötü bir adam olarak anılmak istemediği için rolü zorla kabul ettiğini ifade etti.
24 Kasım 2021, Çarşamba 14:38 Son Güncelleme:
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Harry Potter’ın yönetmeni Chris Colombus tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan film serisinin oluşum aşaması hakkında bilgi verdi. İlk filmin yapımıyla ilgili sahne arkasındaki hikâyeleri anlatan Colombus, Alan Rickman’ın Severus Snape rolüne ikna etme sürecini anlattı. Harry Potter’ın yönetmeni serinin en çok konuşulan kahramanlarından biri olan Severus Snape için Alan Rickman isminde yoğunlaştıklarını belirtti.
Alan Rickman'ın Hogwarts’ın zalim iksir ustası Severus Snape rolünü üstelenmesi konusunda endişeli olduğundan söz eden Colombus, “Kötü adamı oynamak istemiyordu. Bu nedenle ben ve yapımcı bir süre İngiliz oyuncuyu ikna etmek için görüşme turları yaptık. Tıpkı Richard Harris ve Maggie Smith gibi Alan Rickman’ı ikna etmemiz gerekti” dedi.
Kaynak: Mynet