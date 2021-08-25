Magazin Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama

Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama

Magazin

Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan Nilüfer Açıkalın hakkında şoke eden suçlama

Yaklaşık 19 yıl beraber olduğu yönetmen Orhan Oğuz’la yollarını ayrılan Nilüfer Açıkalın, müzisyen Jehat Hekimoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz şoke eden bir suçlamada bulundu. Ünlü yönetmenden hemen açıklama geldi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Usta yönetmen Orhan Oğuz ve oyuncu Nilüfer Açıkalın 19 yıl süren birlikteliklerini uzun süre önce dostça sonlandırmıştı. Açıkalın daha sonra gönlünü müzisyen Jehat Hekimoğluna kaptırdı. Uzun zamandır aşk yaşayan ikili hakkında şoke eden bir suçlama ortaya atıldı.

Ünlü yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz, Nilüfer Açıkalın'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından Açıkalın ve sevgilisi Jehat Hekimoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Oğuz, 'Babamın parasıyla yaşayan parazitler' mesajıyla herkesi şoke etti.

Suçlamalar karşısında sessizliğini koruyan Nilüfer Açıkalın, Ebru Oğuz'u mahkemeye verdi.

'BANA DÜŞEN BU KADININ HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI SÖYLEMEKTİR'

Şoke eden paylaşımın ardından yönetmen Orhan Oğuz, suskunluğunu bozdu. Nilüfer Açıkalın'ın yanında olduğunu belirten usta yönetmen kızını bu konuda uyardığını söyledi:

19 yıl hayatımı paylaştığım oğlumun annesi olan Nilüfer Açıkalın kızım tarafından çok çirkin ve asılsız saldırılara maruz kaldığı için çok üzgünüm. Nilüfer'in sonuna kadar yanındayım. Söylenenler yalan yanlış uydurma akla mantığa aykırı. Nilüfer sustukça artan kin dolu sözlerin amacını, 25 yıldır süren bu tacizin nedenini anlayabilmiş değilim. Kızımın attığı iftiralar, çarpık bilgiler aleni saldırıdır. Hiçbir suçu olmayan gerçek bir sanatçıyı itibarsızlaştırma çabasıdır. Kızımı çok kez uyardığım halde bunu yapmaya yıllarca devam etti. Nilüfer de haklı olarak artık yasal süreci başlattı. Nilüfer her zaman kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir insandır. Bana düşen oğlumu en iyi şekilde büyüten bu kadının haksızlığa uğradığını söylemektir.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşk acısı ve kıskançlık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 7 ay önce boşanmıştı... Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı!