Yönetmen Richard Donner hayatını kaybetti

24 Nisan 1930 tarihinde New York'ta dünyaya gelen dünyaca ünlü Hollywood yönetmeni Richard Donner'den acı haber geldi. 91 yaşındaki Donner'in dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Richard Donner'ın vefatını asistanı duyurdu. Ünlü yönetmenin ölüm sebebine dair yakınlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

'ONUN ETRAFINDA OLMAK...'

Yapım şirketi aracılığıyla açıklamasını paylaşan Steven Spielberg, "Donner'ın filmlerine güçlü şekilde hakimim. Onun etrafında olmak; en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve elbette, en büyük Goonie'yle takılmaya benziyordu" ifadelerini kullandı.