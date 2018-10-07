Yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kamil Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

'Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Kamil Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

1 Ağustos 1954'te Karaman'da dünyaya gelen Kamil Renklidere, 1979 yılında Türkan Şoray'ın ‘Hazal' isimli filminde rol alarak sinemaya girdi ve yine aynı sene Kemal Sunal'ın 'Umudumuz Şaban' isimli filminde rol aldı.

42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalışan Kamil Renklidere, 1986 yılında Erdal Özyağcılar ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı ‘Hastane' filmi ile yönetmenliğe başladı ve çok sayıda ünlü ismin filmlerini çekti.

1987 yılında Tarık Akan'ın 'Çark' isimli filminde de rol alan Renklidere, 1992 ve 1997 yılları arasında ATV'de şef yönetmenlik görevini üstlendi.