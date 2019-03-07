Yöresel ürünler ders kitaplarında

11. Kalkınma Planı çalışmalarında Metro Türkiye tarafından paylaşılan coğrafi işaretli ürünlerin müfredata alınması önerisi hayata geçiyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Metro Türkiye arasında protokol imzalandı.

BÖLGESİNE ÖZGÜ

Protokole göre, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek - içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına coğrafi işaretler girecek. Urla’nın sakız enginarından Ardahan’ın çiçek balına; Kırklareli’nin hardaliyesinden Diyarbakır’ın karpuzuna Coğrafi İşaretler, Türk Mutfağı ve Beslenme ders kitaplarında yer alacak.