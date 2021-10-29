Doğa Yorgun düşen kara akbaba korumaya alındı

Yorgun düşen kara akbaba korumaya alındı

Doğa

Yorgun düşen kara akbaba korumaya alındı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yol kenarında bulunan, üzerinde Atina Üniversitesi’ne ait takip cihazı ile halkası bulunan kara akbabanın yorgun düştüğü belirlendi. Akbaba korumaya alındı.

29 Ekim 2021, Cuma 14:05 Son Güncelleme:
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Çilimli ilçesinde dün yol kenarında akbaba olduğunu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Yapılan incelemede kara akbabanın üzerinde Atina Üniversitesi tarafından takılan takip cihazı ile ayağında kelepçe olduğu tespit edildi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasına götürülen kara akbabanın burada yapılan veteriner kontrolünde yarası olmadığı, yol yorgunu olduğu tespit edildi.

Koruma altına alınan kara akbaba uçabilecek duruma geldiğinde tekrar doğaya salınacak. 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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