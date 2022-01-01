Yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Olay, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece saatlerinde havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin teras katına çıktı. Havai fişekleri seyreden Ahmet’in kafasına nereden geldiği tespit edilemeyen kurşun isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yakınları yaptı. Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Bilgin, yoğun bakıma alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA