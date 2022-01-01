Türkiye Yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Türkiye

Yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Gaziantep’te yılbaşı gecesi patlatılan havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuğu yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

01 Ocak 2022, Cumartesi 20:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece saatlerinde havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin teras katına çıktı. Havai fişekleri seyreden Ahmet’in kafasına nereden geldiği tespit edilemeyen kurşun isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yakınları yaptı. Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Bilgin, yoğun bakıma alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Umutlarımızı 2022’ye taşıdık
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze bir başlangıç
Rauf Tamer
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çok acı olay! 4 yaşındaki Furkan kurtarılamadı