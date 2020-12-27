Corona virüs salgını nedeniyle sevdiklerini kaybetme, işsiz kalma korkusu yaşayan, sosyal hayattan uzaklaşan pek çok kişi, gün içinde yaşadığı stresi geceleri dişinden çıkarıyor. Bu durum dişlerin yanı sıra baş, boyun ağrısına, geceleri kaliteli bir uyku alınamamasına dolayısıyla yorgunluğa ve bağışıklığın düşmesine neden oluyor Yorgunluğunuzun sebebinin dişleriniz olabileceğini düşündünüz mü?

Corona virüs nedeniyle evlere kapanan, sosyal hayattan uzaklaşan, sevdiklerini kaybetme, işsiz kalma korkusu yaşayan pek çok kişi, yaşadığı bu stresi, geceleri dişinden çıkarıyor. Öyle ki uzmanlar ‘Bruksizm’ denilen diş sıkma hastalığının, corona virüs sürecinde yaklaşık yüzde 40 arttığına dikkat çekiyorlar. Bu durum, dişlere zarar verdiği gibi, uykusuz kalınmasına dolayısıyla yorgunluğa da neden oluyor.

Diş sıkma hastalığının, kişilerin günlük hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğine dikkat çeken Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Diş sıkma hem uykusuzluk hem de yorgunluk yapmakta” dedi ve ekledi:

“Kendi diş sıkmasına uyanan; gece dişini sıktığı için kasları yorulan, iyi bir uyku alamayan birçok kişi var. Bu kişiler sabahları çok yorgun uyanıyor. Ayrıca bazı kişilerde diş sıkmanın yanı sıra diş gıcırdatma da görülebiliyor. Bu durumda yanında uyuyan ya da aynı odada uyuyan kişiler de diş gıcırdatma sesinden rahatsızlık duyup uyuyamayabiliyor.

Yani diş sıkan kişi, çevresine horlamanın verdiği rahatsızlıkla aynı rahatsızlığı verebiliyor. O kişilerin de uykusuz kalmasına neden olabiliyor. Bilindiği gibi corona virüsle mücadelede bağışıklık çok önemli. Bağışıklığın güçlü olması için de kaliteli bir uyku şart. O nedenle bruksizm sorunu yaşayanların mutlaka diş hekimine görünmesinde yarar var.”

Omurgayı dahi etkiliyor

Bruksizm, dişlerin kırılmasına, diş dolgularının zarar görmesine; çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrılarına neden oluyor. Yaygın şekilde görülen bu rahatsızlıkların yanı sıra diş sıkmanın kaslara büyük zarar verdiğini kaydeden Arzu Yalnız Zogun, omurganın yapısını da bozabildiğini vurguladı.

Pek çok soruna neden olan bruksizmin tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Diş Hekimi Yalnız Zogun, uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak.

Bu plağı bazı hastalarımızda gecelerin yanı sıra gündüzleri kitap okuma, çalışma gibi odak gerektiren işler yaparken de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kimi hastalarda kasılma gün boyu devam edebiliyor. Eksik dişler varsa bir tarafa yük binmemesi adına diş tedavilerinin olması gerekir. Yine kasların rahatlaması için botoks yapılabiliyor. Stres için psikolojik destek almak da çözüm yöntemleri arasında bulunuyor.”

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