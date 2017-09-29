Yorgunluğunuzun sebebi mevsim geçişleri olabilir! (Çözüm yolları) Özellikle bu aylarda; saç dökülmesi, yorgunluk, bitkinlik, gündüzleri uyku hali, geceleri uykusuzluk, vücut enfeksiyonlarında artma gibi sorunlar oluşabilir. Bunun yanında çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerde de görülen bir diğer husus alerjik hastalıklarının bu mevsimlerde oluşması veya nüksetmedir. Ayrıca yine bu mevsimlerde depresyon hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Peki bunun önüne geçmek için neler yapmalıyız? İşte cevabı...