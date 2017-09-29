Yorgunluğunuzun sebebi mevsim geçişleri olabilir! (Çözüm yolları)
Özellikle bu aylarda; saç dökülmesi, yorgunluk, bitkinlik, gündüzleri uyku hali, geceleri uykusuzluk, vücut enfeksiyonlarında artma gibi sorunlar oluşabilir. Bunun yanında çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerde de görülen bir diğer husus alerjik hastalıklarının bu mevsimlerde oluşması veya nüksetmedir. Ayrıca yine bu mevsimlerde depresyon hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Peki bunun önüne geçmek için neler yapmalıyız? İşte cevabı...
Modern yaşamın temposuna ayak uydurmak için, bahar yorgunluğunun sizi ele geçirmemesi için yapmanız gerekenler:
-Temiz havada yürüyün.
-Kendinize hobiler edinin.
-Arkadaşlarınızla sosytal aktivitelere katılın.
-Meditasyon yapın.
-Olumlu düşünün. Kafanızda ne kadar olumsuz düşünce varsa hepsini yok edDoğanın güzelliklerini keşfedin
-Kendinizi bırakmayın. Her zaman bakımlı olun
-Gereksiz tartışmalardan uzak durun.
-Kitap okuyun.
-Yatma ve kalkma saatlerinizi düzene koyun.
-Sizi üzen insanlardan uzak durun.
-Bahçeniz varsa, bahçe işleri ile uğraşın. Çiçek, fidan ekin.
-Düzenli olarak spor yapın.
Ek olarak gıda takviyesi de alabilirsiniz. B vitaminleri önemli bir rol oynayarak vücudun normal enerji verme metabolizmasına katkı yapabilirler. Bununla beraber, B vitaminleri vücutta uzun süre depolanamayan, suda çözünebilen besin elemanlarıdır. Bizim size önerimiz:
Nutriway Vitamin B Plus: 60 tablet , fiyatı : 59,50TL
-Temiz havada yürüyün.
-Kendinize hobiler edinin.
-Arkadaşlarınızla sosytal aktivitelere katılın.
-Meditasyon yapın.
-Olumlu düşünün. Kafanızda ne kadar olumsuz düşünce varsa hepsini yok edDoğanın güzelliklerini keşfedin
-Kendinizi bırakmayın. Her zaman bakımlı olun
-Gereksiz tartışmalardan uzak durun.
-Kitap okuyun.
-Yatma ve kalkma saatlerinizi düzene koyun.
-Sizi üzen insanlardan uzak durun.
-Bahçeniz varsa, bahçe işleri ile uğraşın. Çiçek, fidan ekin.
-Düzenli olarak spor yapın.
Ek olarak gıda takviyesi de alabilirsiniz. B vitaminleri önemli bir rol oynayarak vücudun normal enerji verme metabolizmasına katkı yapabilirler. Bununla beraber, B vitaminleri vücutta uzun süre depolanamayan, suda çözünebilen besin elemanlarıdır. Bizim size önerimiz:
Nutriway Vitamin B Plus: 60 tablet , fiyatı : 59,50TL