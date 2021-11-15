Yemek Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Antalya'nın sevilen tariflerinden biri olan Yörük kebabı tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, Yörük kebabı nasıl yapılır? İçerisinde bulunan malzemelerin farklılığıyla tadına doyamayacağınız Yörük kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

15 Kasım 2021, Pazartesi 12:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçerisinde birçok sebze, et ve erişte bulunan Yörük kebabı tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, Yörük kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Yörük kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YÖRÜK KEBABI TARİFİ

Yörük kebabı malzemeler

  • 1 kilogram kuzu kuşbaşı
  • 500 gram arpacık soğan
  • 2 adet kabak
  • 2 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 250 gram taze fasulye
  • 2 su bardağı erişte
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 kahve fincanı zeytinyağı
  • 2 tatlı kaşığı tuz

YÖRÜK KEBABI YAPILIŞI

Soğanları soyup kenara alın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırıp etleri ve soğanları ilave edin. Etler sularını salıp çekene kadar kavurduktan sonra soğanları tencereden alın. Etlere 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bu esnada havuç, kabak ve patatesleri soyup küp küp doğrayın. Fasulyeleri ayıklayın. Etlerin pişmesine yakın sebzeleri ve arpacık soğanları yeniden tencereye ekleyin. 1 su bardağı daha sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Sebzeler de pişince erişteleri ekleyip birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. 

İlgili Haberler
Pani puri nasıl yapılır? MasterChef Somer Şef'in pani puri tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıMersin mamül nasıl yapılır? MasterChef mamül tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bulgaristan'ın batan güneşi: Varna
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Denizin sekiz kollu dahisi: Ahtapot
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (15 Kasım 2021)