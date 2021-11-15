İçerisinde birçok sebze, et ve erişte bulunan Yörük kebabı tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, Yörük kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Yörük kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YÖRÜK KEBABI TARİFİ

Yörük kebabı malzemeler

1 kilogram kuzu kuşbaşı

500 gram arpacık soğan

2 adet kabak

2 adet havuç

1 adet patates

250 gram taze fasulye

2 su bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

2 kahve fincanı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tuz

YÖRÜK KEBABI YAPILIŞI

Soğanları soyup kenara alın. Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırıp etleri ve soğanları ilave edin. Etler sularını salıp çekene kadar kavurduktan sonra soğanları tencereden alın. Etlere 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Bu esnada havuç, kabak ve patatesleri soyup küp küp doğrayın. Fasulyeleri ayıklayın. Etlerin pişmesine yakın sebzeleri ve arpacık soğanları yeniden tencereye ekleyin. 1 su bardağı daha sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Sebzeler de pişince erişteleri ekleyip birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.



