Yorulan bebek gece iyi uyur mu?

Bebekleri uykuya alıştırmak için yapılması gerekenlere değinen Bebek Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky ise, “Bebeğimizin gün içinde ve uyku öncesinde rutinlerinin olması, kendisini uykuya hazırlamasını sağlar. Her uykudan önce bebeğimizin yaşına uygun rutinler uygulayarak onu rahatlatırsak, uykuya geçişi çok daha kolay olacaktır. Bebeğimizin yaşına uygun uyanık kalabilme sürelerini bilerek onu doğru zamanda yatırmalıyız, çünkü kesintisiz ve kaliteli bir uyku için zamanlama çok önemlidir. Bilinenin aksine, aşırı yorulan veya akşam geç yatırılan bebekler geceleri daha iyi uyumaz” diye konuştu.