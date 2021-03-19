Bebeklik Yorulan bebek gece iyi uyur mu?

Yorulan bebek gece iyi uyur mu?

Bebeklik

Yorulan bebek gece iyi uyur mu?

Bebeğim geceleri ne yapsam uyumuyor gibi şikayetleri hemen hemen her anneden duyarız. Peki bebeğinizin uyumama nedeninin sizin doğru bilerek yaptığınız bir yanlıştan kaynaklanabileceğini hiç düşündünüz mü?

19 Mart 2021, Cuma 13:16 Son Güncelleme:
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Bebekleri uykuya alıştırmak için yapılması gerekenlere değinen Bebek Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky ise, “Bebeğimizin gün içinde ve uyku öncesinde rutinlerinin olması, kendisini uykuya hazırlamasını sağlar. Her uykudan önce bebeğimizin yaşına uygun rutinler uygulayarak onu rahatlatırsak, uykuya geçişi çok daha kolay olacaktır. Bebeğimizin yaşına uygun uyanık kalabilme sürelerini bilerek onu doğru zamanda yatırmalıyız, çünkü kesintisiz ve kaliteli bir uyku için zamanlama çok önemlidir. Bilinenin aksine, aşırı yorulan veya akşam geç yatırılan bebekler geceleri daha iyi uyumaz” diye konuştu.

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