Yörüngedeki astronotlar egzotik madde üretti

ISS’de görev alan astronotların yaptığı deneyde ‘egzotik madde’ olarak da adlandırılan maddenin beşinci hali olan Bose-Einstein yoğunlaşmasını sağlandı.

MIT Technology Review’da yer alan habere göre, Dünya’da yapılması mümkün olmayan deney kapsamında uzayın mikro yerçekiminden yararlanıldı.

Bilim insanları söz konusu deneyi Dünya’da yaparken yer çekimi yüzünden sorun yaşıyorlardı. Bu nedenle geçtiğimiz dönemde bu işlemin yörüngede gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre ise bozonlardan oluşan gazın neredeyse mutlak sıfıra kadar soğutulması ile elde edilen ‘egzotik madde’ sayesinde bilim insanları, Bose-Einstein yoğunlaşmasını kullanarak kuantum mekaniğine dair derinlemesine bilgi edinmeyi umuyor.

Bilim insanları söz konusu deney sonucu edinilen bulguların fizik anlayışımızı temelden değiştirebileceği görüşünde.